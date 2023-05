Incredibile! Fanno di tutto per battere il Napoli: ecco cosa ha fatto Galliani

Incredibile ciò che sta avvenendo: fanno di tutto per battere il Napoli addirittura Galliani svela un retroscena ieri mattina

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato della vittoria dei brianzoli contro il Napoli ai microfoni di Rai 3 durante la trasmissione Che Tempo che fa: “Sono stato juventino, e spiego il perché: Monza non ha mai voluto sentirsi banlieue di Milano, come dimostra l’adozione del rito romano. La Brianza juventina nasce in antitesi a Milano. Il Milan nasce come tutte le altre cose della mia vita con l’incontro con Berlusconi; la stessa sera del nostro primo incontro gli ho ceduto metà della mia impresa. Gli dissi che avrei voluto avere il tempo di andare a seguire il Monza, poi lui mi chiese di abbandonarlo per seguirlo al Milan. Sono stato 31 anni ‘in prestito’ al Milan, poi sono tornato al Monza”.

Galliani svela di essere stato juventino prima di conoscere Berlusconi

Galliani ha poi proseguito svelando un retroscena: “In questi quattordici giorni vedrò anche le gare del Milan, ma intanto ho visto sei partite del Monza. Guardo con più serenità le sfide dei rossoneri, in verità. Al quarto d’ora della ripresa delle gare del Monza, generalmente vado in Duomo. Domenica, giorno in cui abbiamo giocato col Napoli, mi è successa una cosa stranissima: in Duomo ho fatto le foto coi cresimandi, e qualche mamma e papà mi hanno chiesto di benedire i propri bambini perché avrebbe portato fortuna”.