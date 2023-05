Kvaratskhelia spazza via la delusione: cena romantica dopo Monza-Napoli

Khvicha Kvaratskhelia a cena con la fidanzata Nitsa sul lago di Como dopo la sconfitta del Napoli contro il Monza.

Perdere non è mai piacevole, lo ha sottolineato Luciano Spalletti. Lo ha detto anche capitan Giovanni Di Lorenzo che vuole inculcare nel gruppo una mentalità ancora più vincente. Il Napoli ha raggiunto l’obiettivo scudetto e non ha altri obiettivi in questa stagione. Un minimo di rilassamento è normale, ma anche questo significa crescere come squadra e come ambiente.

Intanto ieri Kvaratskhelia si è fermato a Como per una cena romantica con Nitsa, proprio dopo la partita con il Monza. Un momento di relax che serve a calmare anche la delusione della sconfitta. I due si sono concessi una serata romantica sul lago di Como, perfetta per l’occasione. Nitsa e Kvaratskhelia presto convoleranno a nozze e così la fidanzata del campione georgiano sarà pronta a trasferirsi a Napoli, mentre ora soggiorna ancora a Tblisi, capitale della Georgia. Non mancano però i momenti in cui i due si concedono dei viaggi per stare insieme.