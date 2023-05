Da Salerno: “Napoletani non abituati alla festa, ossessionati dalla Salernitana”

Da Salerno arriva un attacco a Napoli, si sottolinea che i tifosi azzurri pensano troppo alla Salernitana sui social.

Da Salerno, sponda Tuttosalernitana.com, viene scritto: “Sarà la disabitudine a festeggiare qualcosa, sarà perché finalmente è emerso il vero sentimento di astio nei confronti di Salerno, ma a Napoli sembra che lo sport principale sia diventato quello di attaccare la Salernitana e i suoi tifosi. Al posto di godersi lo scudetto conquistato dopo ben 33 anni anche grazie alle difficoltà delle dirette concorrenti e alla mediocrità generale del campionato, diversi tifosi del Napoli popolano quotidianamente le pagine social dedicate alla Salernitana augurando ogni sorta di sventura sportiva”.

Poi viene aggiunto: “Del resto stiamo parlando di quella piazza che, durante il derby contro i granata, intonava “Tornerete in serie B” al posto di festeggiare l’oramai imminente tricolore. Sempre più evidente che l’eurogol di Dia all’84’ sia risultato assai indigesto, troppa era la voglia di festeggiare a cospetto di una corregionale.

Ed è ancora più antipatico constatare che l’1-1 strameritato della Salernitana desti scalpore mentre nessuno ha detto mezza parola per i pareggi con Verona e Udinese e per la sconfitta odierna in quel di Monza. Tre squadre del Nord. Ma va bene così. Ciò che non va bene sono le provocazioni“.

Insomma proprio i media vicini alla Salernitana, che hanno festeggiato un pareggio col Napoli come la vittoria di uno scudetto, si permettono di sputare sentenze. Inoltre si parla di mediocrità del campionato, sarà anche per questo che la Salernitana è riuscita a raggiungere la salvezza?