Kim va in Inghilterra: oramai è fatta, Raspadori incanta Spalletti

Kim min-Jae difensore del Napoli verso il Manchester United, la pista di calciomercato diventa sempre più concreta.

Da più parti si parla della partenza di Kim come cosa praticamente fatta. Il problema principale è quello della clausola rescissoria, che praticamente toglie ogni potere contrattuale alla SSCN di Aurelio De Laurentiis. Il club straniero che verserà una cifra tra i 50 ed i 60 milioni di euro, nei primi 15 giorni di luglio, allora riuscirà anche a portarsi a casa difensore, ovviamente con la volontà del giocatore.

Kim al Manchester United

Gazzetta dello Sport scrive che Kim ha già il biglietto pronto per l’Inghilterra. E quella per il difensore è la situazione più complessa per il Napoli, si parla di affare già praticamente fatto. Con il club azzurro che deve trovare in fretta un sostituto.

Ma su Gazzetta si legge anche di Raspadori e scrive: “Così come le qualità e la vivacità di Raspadori, molto apprezzate da Spalletti, forse porteranno a riflessioni diverse sul sistema di gioco da usare e alle caratteristiche dei nuovi giocatori da ingaggiare“.