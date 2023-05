Il Mattino avvisa: Osimhen, il Napoli non si faccia illusioni. Le ultime sul rinnovo

Calciomercato Napoli, ultime notizie su Victor Osimhen: lo vogliono i top club europei, Chelsea, Manchester Unite e Newcastle.

Osimhen è ancora pienamente concentrato sul Napoli ed ha l’obiettivo di chiudere il campionato come capocannoniere della Serie A. La squadra farà di tutto per aiutarlo, lo ha detto anche Luciano Spalletti prima di Monza-Napoli.

Ma è inevitabile che con gli obiettivi già raggiunti, anche i calciatori pensino al proprio futuro. Quello di Osimhen sarà sicuramente roseo, in qualsiasi modo vada a finire.

Rinnovo Osimhen, la posizione del Napoli

Secondo quanto riferisce Il Mattino per Osimhen si è scatenata un’asta internazionale. Ieri a Monza c’erano due osservatori del Chelsea per vedere da vicino il calciatore. Il nigeriano, come tutta la squadra, non ha giocato la miglior partita della stagione, ma ci ha messo il solito impegno sfrenato, fino all’ultimo secondo.

Per la testata partenopea il Napoli non deve farsi nessuna illusione sul rinnovo di Osimhen. Il giocatore andrà via, anche perché gli è stato promesso di triplicare l’ingaggio in Premier League. Lo vogliono anche Manchester United e Newcastle. Ma attenzione anche al Psg di Al-Khelaifi, con cui De Laurentiis ha un ottimo rapporto. Non vanno dimenticati gli affari Lavezzi, Cavani e Fabian Ruiz ad esempio.

Insomma pare proprio che il destino di Osimhen sia quello di andare via dal Napoli. De Laurentiis ha detto più volte di volerlo tenere, ma il presidente del Napoli sarebbe disposto a cederlo, solo davanti ad una cifra da capogiro. Proprio quella che sono pronte a mettere sul tavolo questi top club.