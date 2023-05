Spalletti resta al Napoli: annuncio imminente di De Laurentiis, ecco la sorpresa!

Le ultime notizie sul Napoli danno Luciano Spalletti ancora alla guida della squadra azzurra nel 2024, De Laurentiis pronto all’annuncio.

La cena tra De Laurentiis e Spalletti pare sia stata molto proficua, per entrambe le parti. L’allenatore in conferenza stampa prima e dopo il Monza non ha voluto parlare del suo futuro, ma ha sempre detto di attendere le comunicazioni della società partenopea. Eppure da più parti si parla di un accordo trovato tra il tecnico toscano e la società partenopea.

De Laurentiis annuncia rinnovo Spalletti al Napoli

A quanto pare tutto è stato già fatto, tanto da essere pronti già ad un annuncio speciale. Ecco quanto scrive Repubblica: “Ma prima potrebbero esserci delle novità per il rinnovo del contratto di Spalletti, con De Laurentiis che sarà a Castel Volturno giovedì per la presentazione del ritiro di Dimaro. Chissà che non diventi l’occasione giusta per ufficializzare la conferma del tecnico, che da parte sua ha ribadito di sentirsi nelle condizioni per rimanere e aprire un ciclo. ‘Lavoro in un club che sa programmare e che ha sempre nel mirino molti giocatori da valutare in caso di necessità o partenze, come è successo sul mercato nell’estate scorsa“.

È chiaro che con la presentazione del ritiro di Dimaro qualcosa bisognerà dire anche sul futuro della guida tecnica, oltre che di quello dirigenziale. Possibile che ci siano risvolti importantissimi da questo punto di vista, comunicati direttamente dal numero uno della SSCN.