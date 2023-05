Napoli sceglie Koopmeiners: De Laurentiis fa sul serio

Calciomercato Napoli – Teun Koopmeiners nel mirino della società di Aurelio De Laurentiis per rinforzare il centrocampo.

Il Napoli pensa al futuro, inevitabile che lo faccia, con una stagione già terminata dal punto di vista degli obiettivi. Lo scudetto è in cassaforte ed il club ha la possibilità di anticipare le mosse, senza distrarre la squadra ed il gruppo dal lavoro quotidiano. La sconfitta di Monza non piace a nessuno, ma è inevitabile che anche per questi ragazzi ci sia un minimo di rilassamento mentale, dopo una stagione logorante.

Koopmeiners al Napoli: la richiesta dell’Atalanta

De Laurentiis deve capire anche chi sarà il nuovo direttore sportivo, visto che oramai tutte le strade portano Giuntoli alla Juve. Si parla con insistenza di Accardi dell’Empoli, ma il presidente del Napoli ha sempre un asso nella manica da giocare, quindi non sono escluse sorprese.

Intanto si continua a lavorare per migliorare la squadra. Il calciomercato del Napoli porta a Koopmeiners giocatore tecnicamente sontuoso dell’Atalanta, che già era finito nel mirino del club azzurro nel recente passato. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Anzi, se vogliamo è un’idea che parte da lontano, sin da quando il signore in questione sfilò da avversario di Europa League con la maglia dell’AZ: era il 2020 e lui è Teun Koopmeiners. Un centrocampista vero, completo: le due fasi e un sinistro preciso e potente. Piace da morire, l’olandese, e il suo valore si aggira intorno ai 40 milioni: il Napoli ci prova. Convinto“.