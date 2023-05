Pagelle Chiariello: “Napoli da 5 col Monza. Anguissa il peggiore in campo”

Nelle pagelle di ogni post gara Umberto Chiariello dà un complessivo 5 al Napoli col Monza: Anguissa il peggiore in campo”

Umberto Chiariello assegna i voti al Napoli dopo la sconfitta a Monza, negli studi di Campania Sport: “Il migliore non c’è: sono stati tutti abbastanza modesti e solo qualcuno si è parzialmente salvato. Zielinski molto vivace, ha creato qualcosa; così come Raspadori. Chi è entrato non ha fatto male. Bene Politano e Jack, che hanno cambiato la squadra. Gollini non ha grosse colpe sui gol, il tiro di Petagna era imparabile. Un Petagna che ha dominato, disputando una signora partita: Jesus è andato molto in difficoltà, mentre Rrahmani è stato appena sufficiente”.

Per Chiariello non c’è un migliore per il Napoli a Monza: solo qualcuno si è salvato parzialmente

Chiariello ha poi proseguito parlando ancora della prestazione di ogni calciatore ruolo per ruolo: “Bereszyński non è Di Lorenzo e si vede. Lobotka non è apparso straordinario. Elmas guadagna la sufficienza, ma solo per impegno: sbaglia tanti palloni. Osimhen ingabbiato: ci ha provato e riprovato, ma senza brillare. Zerbin non pervenuto: 5,5 di incoraggiamento. A Kvara una stentata sufficienza: da otto partite non incide con gol o assist. Una partita da 5, complessivamente, per tutto il Napoli”.