Zuliani straparla: “Juve seconda ma c’è il caso Osimhen. Chissà se lo Scudetto…

Claudio Zuliani straparla: su youtube dice che la Juve è seconda ma c’è il caso Osimhen che potrebbe mettere in discussione l’anno attuale

La Juventus ha sconfitto la Cremonese e conquista il secondo posto in classifica a 69 punti. Claudio Zuliani ha parlato nel suo solito tono sarcastico della vittoria del club bianconero con un video su Youtube: “La Juventus ha vinto contro la Cremonese ed è a +8 sul Milan, vittoria pesante in ottica Champions perché qualora vincessimo anche lo scontro diretto con i rossoneri potremmo metterci a una distanza tale che una eventuale penalizzazione di 9 punti potrebbe anche farci restare tra le prime quattro. Dispiace per l’infortunio di Pogba, lo avrei preservato per la gara contro il Siviglia”.

Per Zuliani la Juventus è seconda ma può anche sperare qualcosa in più con il caso Osimhen

Zuliani ha poi proseguito: “Abbiamo vinto in una giornata dove hanno perso tutto, compreso il Napoli Campione d’Italia. Siamo al secondo posto alle spalle del Napoli che è lontanissimo, poi vedremo quello che potrà succedere. Ricordatevi una cosa le Procure partono un anno dopo, quello che vive la Juve adesso le altre squadre lo vivranno dopo, quindi non si sa l’affare Osimhen come verrà considerato”, ha sottolineato Zuliani.