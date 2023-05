“La Juve si giocherà il prossimo Scudetto?”: ecco la risposta di Allegri

Massimiliano Allegri risponde alla domanda se la Juve si giocherà il prossimo Scudetto che bisogna essere realisti

Massimiliano Allegri si esprime sulla Juventus ai microfoni di DAZN dopo il trionfo sulla Cremonese: “Abbiamo dominato e dato un bel segnale? Le stagioni non dipendono da una partita, noi siamo arrivati a giocare questa partita contro una squadra che è abituata a vincere l’Europa League, ne ha vinte sei, quattro di Europa League e due di Coppa Uefa, faremo tutto il possibile, come facciamo tutto il possibile per fare il maggior numero di punti, soprattutto per rimanere secondi in classifica. Oggi abbiamo vinto una partita non facile perché la Cremonese si è difesa molto bene. Nel primo tempo potevamo fare sicuramente un po’ più di velocità quando riconquistavamo la palla, invece ritornavamo un po’ indietro. I ragazzi hanno fatto meglio nel secondo tempo. e’ una vittoria meritata, quindi siamo contenti”.

Per Allegri la Juventus deve tornare a giocarsi un passo alla volta per tornare competitivo per lo Scudetto

Allegri ha poi proseguito: “Cosa serve per tornare a giocarci lo Scudetto tra un anno? Siamo realisti e sappiamo che bisogna fare un passo alla volta. Cominciamo col finire questa stagione nel miglior modo possibile, consolidando la nostra posizione e centrando un posto-Champions. Se chiudiamo secondi, miglioriamo il risultato degli ultimi anni. Ci manca ancora qualcosa, stiamo inserendo vari giovani in rosa. Ripartiremo per lottare per i vertici, ma servirà la giusta calma” ha concluso il tecnico bianconero.