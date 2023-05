Napoli illuminata dai fuochi per lo scudetto: che spettacolo il volo da Riad – VIDEO

Napoli si illumina a festa per lo scudetto della squadra di Luciano Spalletti, le immagini dall’aereo del volo da Riad.

Napoli è uno spettacolo, sempre. Lo ha detto anche Spalletti che Napoli è fantastica, ma ci sono immagini, sensazioni, ed emozioni, che la rendono ancora più splendida.

Lo dimostrano anche le immagini che ci ha inviato una nostra lettrice. I video che ci ha girato, filmati dal padre, sono del volo in arrivo da Riad che sta atterrando a Napoli proprio nel momento in cui l’arbitro fischiava la fine di Udinese-Napoli del 4 maggio 2023.

In quel momento Di Lorenzo calciava il pallone in aria per liberare l’ansia e lasciare posto alla gioia, mentre Napoli si illuminava dei fuochi d’artificio. Una festa che era attesa 33 anni e che ancora continua per le strade della città tutte tinte d’azzurro. Ma in quel momento in cui il pallone di Di Lorenzo raggiungeva il cielo, c’era un aereo in atterraggio a Capodichino e chi era su quel volo si è goduto lo spettacolo di fuochi d’artificio; guardando dall’alto la gioia immensa di una città che non smette di essere felice per lo scudetto del Napoli.