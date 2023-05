De Laurentiis Svela: L’Incontro Segreto con Spalletti che ha Cambiato il Napoli

Aurelio De Laurentiis rivela l’incontro segreto con Luciano Spalletti, il momento decisivo per la riconquista dello Scudetto del Napoli. Scopri la storia completa.

In una rivelazione sorprendente, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha svelato dettagli di un incontro segreto con l’allenatore Luciano Spalletti, un evento che, secondo De Laurentiis, ha segnato l’inizio di una nuova era per il club partenopeo.

De Laurentiis, che ha presieduto il club per 19 anni, è stato spesso criticato dalla tifoseria del Napoli. Tuttavia, la sua decisione di liberarsi di alcuni giocatori che considerava demotivati e l’arrivo di Spalletti hanno cambiato le sorti del club, culminando con la vittoria dello Scudetto.

Spalletti, che ha guidato la squadra verso il successo, è descritto da De Laurentiis come un “condottiero” e un “grande affabulatore”. L’allenatore toscano è noto per la sua capacità di motivare e ispirare i giocatori e De Laurentiis ammette che c’è sempre qualcosa da imparare da lui.

Il presidente ha raccontato con vividezza il loro primo incontro segreto, avvenuto nel 2021, quando i dubbi su Gennaro Gattuso, l’allora allenatore del Napoli, stavano crescendo. De Laurentiis ha detto di aver seguito la carriera di Spalletti fin dai suoi giorni in Russia e aveva spesso cercato di portarlo a Napoli.

“Un bel giorno sono andato a trovarlo a Milano al bosco verticale, lui è venuto molto timorosamente nel garage per non farsi vedere, con un cappuccio in testa, e mi ha trascinato nel suo appartamento. Gli ho detto: ‘Non so se andrò avanti con Gattuso, tu tieniti pronto‘.

Rispose: ‘Presidente, a giugno vengo ma adesso non me la sento’. Insistetti: ‘No, se io dovessi avere dei problemi e decidessi di esonerare subito Gattuso, tu mi devi promettere che ti rendi disponibile’. Mi diede la mano, poi non c’è stato bisogno di cambiare in corsa, abbiamo aspettato la fine della stagione“, ha rivelato De Laurentiis.

Con un nuovo anno all’orizzonte, De Laurentiis è pieno di ambizione. Il presidente ha promesso di non indebolire la squadra attraverso il mercato, ma di rafforzarla, con l’intenzione di mantenere Spalletti come guida per puntare lala Champions. Questo segna l’inizio di una nuova era per il Napoli, un’era che potrebbe vedere il club consolidare il suo posto tra le squadre di punta del calcio Europeo.