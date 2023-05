Impresa Straordinaria: Tifoso percorre Milano-Napoli in bicicletta per celebrare lo scudetto -VIDEO

Un tifoso azzurro, Pietro Mormile, intraprende un viaggio in bicicletta da Milano a Napoli per celebrare la vittoria dello scudetto. Oltre a celebrare, raccoglie fondi per beneficenza, sognando un futuro roseo per il Napoli.

Pietro Mormile, un appassionato tifoso del Napoli, ha intrapreso una missione straordinaria per celebrare la vittoria dello scudetto. Mormile ha deciso di pedalare da Milano a Napoli, coprendo una distanza di oltre 700 chilometri, per onorare l’impresa del Napoli.

Partito il 7 maggio dal Duomo di Milano, Mormile ha stabilito di percorrere 100 chilometri al giorno, con l’obiettivo di raggiungere Napoli il 20 maggio. Nonostante le sfide del viaggio, tra cui strade sterrate e la solitudine, Mormile è rimasto determinato a portare a termine la sua impresa.

Però, questa avventura non è solo un modo per Mormile di celebrare la vittoria del Napoli. Sta anche raccogliendo fondi per beneficenza lungo il percorso, con l’obiettivo di donare 5€ per ogni chilometro percorso.

Mormile, che documenta il suo viaggio sui social media come ‘il tifoso in bicicletta‘, spera che la sua avventura possa ispirare altri e, allo stesso tempo, sottolineare il potenziale di un futuro roseo per il Napoli, soprattutto se il club riuscirà a trattenere i suoi giocatori chiave.

“Dopo questa vittoria del Napoli, sarebbe bello aprire un ciclo vincente e ripartire da questa base forte creata quest’anno per costruire vittorie importanti in futuro”, ha detto Mormile a Radio CRC. “Se la società riuscisse a trattenere i big, ci potrebbe essere un futuro roseo per il Napoli, sognando ancora di più in Europa“.