Giro d’Italia 2023, Angelo Forgione: “La tappa più bella del mondo. Un altro trionfo di Napoli”

Angelo Forgione, noto giornalista e scrittore, esalta la bellezza di Napoli e la sua ‘tappa capolavoro’ nel Giro d’Italia 2023, un tributo alla città partenopea e alla sua bellezza unica.

Angelo Forgione, noto giornalista e scrittore, attraverso i suoi canali social ha celebrato l’unicità della tappa campana del Giro d’Italia 2023, definendola “tappa capolavoro di Napoli“. Gli aggettivi utilizzati per descrivere questa tappa da Napoli a Napoli, la sesta del Giro, non sono mancati: “tappa della bellezza“, “tappa storica per tanta meraviglia” e addirittura “la tappa più bella del mondo”.

“I cronisti del Giro d’Italia, dopo essersi lustrati gli occhi, hanno definito la tappa di Napoli un vero e proprio capolavoro“, ha scritto Forgione. “Un percorso che parte dalla splendida città di Napoli, passa per i paesi vesuviani e le costiere della Penisola sorrentina, per poi tornare in città. Un altro clamoroso trionfo di una Napoli in stato di grazia, prepotentemente in vetrina con tutto il suo magnifico territorio.”

Forgione ha sottolineato come la Corsa rosa si sia riempita di Azzurro e bellezza, in un trionfo di colori e paesaggi che ha messo in evidenza la grande bellezza delle location partenopee. Un omaggio alla città di Napoli, che oggi è stata decantata dai cronisti del Giro per la sua immane beltà.

Il commento di Forgione sottolinea quanto Napoli sia una città in grado di incantare e stupire, non solo per la sua storia e la sua cultura, ma anche per la sua bellezza naturale e paesaggistica. Un trionfo celebrato non solo dal Giro d’Italia, ma anche da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di ammirare la “tappa capolavoro” attraverso le immagini e i racconti dei cronisti.

Angelo Forgione si unisce a tutti coloro che oggi hanno celebrato Napoli e la sua bellezza, in un trionfo di sentimenti e di emozioni che rendono questa tappa del Giro d’Italia 2023 indimenticabile. Un altro clamoroso trionfo di una Napoli in stato di grazia, che continua a mostrare al mondo tutto il suo splendore.