La stampa nazionale fa il funerale al Napoli: Spunta una mossa diabolica di De Laurentiis

Nonostante la vittoria dello scudetto, il Napoli è al centro di voci di cessioni e partenze. De Laurentiis sfida la stampa nazionale e punta alla Champions.

In un bizzarro teatro dei media, il Napoli, fresco di scudetto, è già sotto assedio. Da Sky a Mediaset, passando per i salotti televisivi, si parla solo di cessioni e partenze. Hirving Lozano in uscita, Luciano Spalletti che chiede rassicurazioni sul progetto tecnico, Osimhen, Giuntoli, Kim, sembra quasi che la squadra che ha dominato la Serie A sia in vendita. È qualcosa di inusuale, considerando che appena l’altro ieri il Napoli celebrava il suo trionfo come campione d’Italia.

Questo fa emergere una questione cruciale: come mai la stampa nazionale, amica di lunga data di Juventus e delle milanesi, è così pronta a mettere in discussione il successo del Napoli?

Questo scenario potrebbe essere un vantagio per l’astuto patron Aurelio De Laurentiis. Affermando dopo lo scudetto che vuole continuare a vincere, con la Champions League nei suoi sogni, De Laurentiis ovviemente sta cercando di distogliere l’attenzione dai movimenti del Napoli per lavorare tranquillamente sulle sue ambizioni. La coppa dalle grandi orecchie è un obiettivo arduo, ma se De Laurentiis crede che sia possibile, perché non dovremmo farlo anche noi?

La verità è che De Laurentiis è un maestro nella gestione dei media. A maggio scorso, ha “annunciato” tra le righe lo scudetto, mentre quasi tutti scuotevano la testa. Ora, potrebbe stare creando un altro capolavoro per sfidare anche stampa nazionale e portare avanti i suoi piani.

I media Italiani dovrebbero riconoscere il lavoro svolto da De Laurentiis. Invece di concentrarsi sulle cessioni e sulle partenze, dovrebbero celebrare i successi del Napoli e riconoscere l’importanza di questo club per il calcio italiano.

I soloni dei salotti tv dovrebbero ricordare che sognare non costa nulla, e il Napoli, sotto la guida di De Laurentiis, sta sognando in grande. Invece di preparare il funerale del Napoli, la stampa nazionale dovrebbe prepararsi a celebrare ulteriori trionfi del club azzurro.