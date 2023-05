Lozano, l’ortopedico: “Non si opererà. Infortunio come Olivera e Demme”

L’ortopedico Mario Conti ritiene che Hirving Lozano non si opererà: ha subito un infortunio come Olivera e Demme

Il dottor Mario Conti, ortopedico, si è soffermato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dell’infortunio di Hirving Lozano: “Non credo che Lozano dovrà operarsi, con un trattamento conservativo e le terapie dovrebbe rientrare tutto. Il prof. Mariani saprà benissimo poi cosa fare, ma l’intervento è da escludere se non ci sono lesioni ai legamenti del ginocchio. Il Napoli ha già avviato il trattamento e le terapie conservative, poi una nuova valutazione ci sarà settimana prossima verosimilmente”.

Conti ha poi proseguito: “Di certo è un infortunio che lo terrà fermo almeno per 2-3 mesi. Questi sono i tempi di recupero. Per fortuna che è arrivato a Scudetto acquisito. Questo è un infortunio molto simile a quello che ebbe Demme un po’ di tempo fa. Non credo che l’infortunio andrà ad invalidare Lozano sul mercato”.

“Dopo aver recuperato perfettamente, il calciatore tornerà abile al 100%. Ormai queste distorsioni sono all’ordine del giorno nel calcio moderno e poi rientrano alla meglio. Olivera a luglio ebbe lo stesso infortunio, tornò dopo un po’ di tempo, ma tornò in grandissima forma”. Ha chiuso l’ortopedico.