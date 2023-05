Napoli vince non solo nello sport: Turista perde cellulare durante la festa scudetto, i tifosi raccolgono 300€

La festa per lo scudetto del Napoli si trasforma in una dimostrazione di generosità senza pari. Quando una turista perde il cellulare, i tifosi si uniscono per risarcirla. Napoli vince non solo nello sport.

Non si può negare l’immenso amore che la città di Napoli nutre per il calcio, ma a volte il cuore di questa affascinante città batte più forte per le persone. Questo si è dimostrato recentemente quando una turista ha perso il suo cellulare durante la festa dello scudetto del Napoli a Forcella, un quartiere nel cuore di Napoli. E la risposta dei tifosi ha superato ogni aspettativa.

Napoli è una città che è stata immortalata nella mente di milioni di turisti, con il suo vibrante azzurro che spicca tra mille colori. Nel 2022, la città ha visto un boom turistico senza precedenti con 12 milioni di visitatori, un record che potrebbe essere facilmente superato quest’anno grazie alla vittoria dello scudetto del Napoli.

La città, che ha festeggiato il titolo di Campione d’Italia con largo anticipo, ha attirato persone da tutto il mondo, compresi molti argentini, in onore di Diego Maradona, che ha giocato per il Napoli per 7 anni. La festa è stata programmata per durare il più possibile, con molti emigrati tornati a Napoli per le partite contro Salernitana e Fiorentina, e molti altri prenotati per la partita contro la Sampdoria a giugno.

Tifosi del Napoli raccolgono 300€ per turista che perde il cellulare

Ma tra le celebrazioni, un gesto di generosità ha colpito tutti. Durante la festa, una turista ha perso il suo cellulare. Prontamente, i tifosi del Napoli hanno iniziato una raccolta fondi per aiutarla. “Ragazzi, date 10 euro a testa, accattammo ‘o cellulare ‘a signora (compriamo il cellulare alla signora)”, ha esclamato una voce nella folla. Senza esitazione, sono stati raccolti 300 euro, consegnati alla turista per l’acquisto di un nuovo cellulare.

La turista è rimasta estasiata dal gesto, continuando a festeggiare con leggerezza e gratitudine. “Signora tornate a Napoli, ci facciamo un selfie con il telefono nuovo“, hanno scherzato i tifosi. Questa storia non solo sottolinea la passione di Napoli per il calcio, ma anche la sua generosità, ospitalità e rispetto per tutti i visitatori.

Napoli, quindi, si dimostra vincente non solo in campo, ma anche nel cuore della gente. Un esempio di come, oltre al calcio, la generosità sia una forza trainante di questa vibrante città.