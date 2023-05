Juventus-Siviglia, da Torino: “Sfida da vera coppa. Non di certo come quella Algida di Milano”

Ieri sera è stato il turno in Champions di Milan e Inter, questa sera tocca alla Juventus che in Europa League se la vedrà con il Siviglia.

Nel derby d’andata della semifinale di Champions League, l’Inter si è imposta con autorità sul Milan, dominando la partita sin dal primo tempo. Gli uomini di Inzaghi hanno inflitto un duro colpo ai cugini rossoneri segnando due gol in soli 11 minuti: prima è stato Dzeko a sfruttare un calcio d’angolo, poi Mkhitaryan si è inserito perfettamente tra le difese avversarie. Poco dopo, i nerazzurri sono stati vicinissimi al terzo gol con una poderosa conclusione di Calhanoglu che ha colpito il palo.

Mentre le due squadre si preparano per il ritorno che si disputerà il 16 maggio, questa sera tocca alla Juventus di Massimiliano Allegri.

JUVENTUS-SIVIGLIA SFIDA VERA, A TORINO ‘SMINISCUISCONO’ LE MILANESI

La settimana delle squadre italiane nelle coppe europee è iniziata ieri sera. Dopo Milan e Inter, impegnate in Champions League, oggi è il turno di Juventus e Roma in Europa League. Questa sera, alle 21 all’Allianz Stadium di Torino, la Vecchia Signora ospita il Siviglia nella semifinale di andata.

“Non dimentichiamo che la Juve negli ultimi 9 anni ha giocato due finali, un quarto di finale, due volte agli ottavi fuori ai supplementari o al 95°, e quest’anno un’altra semifinale. Ora cerchiamo di arrivare in finale e magari vincerla. Non sarà semplice perché il Siviglia è forte”, ha commentato Massimiliano Allegri in vista della partita. L’allenatore riconosce la forza degli andalusi, abituati a giocare queste partite e a rimanere concentrati per tutti i novanta minuti. Si prospetta una bella sfida sia stasera che al ritorno.

E da Torino sono pronti per gustarsi la sfida. Su Twitter sono diversi i commenti che hanno visto ‘sminuire’ il match di ieri sera tra le due milanesi, ponendo l’accento sulla partita di questa sera della Juventus: “Per interesse pubblico su Rai 1, stasera JUVENTUS-SIVIGLIA, la vera coppa. Non la sfida di Coppa Algida tra quelle due cosette di Milano”.

Di seguito il tweet: