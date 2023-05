RAI: “Napoli punta un difensore greco dello Stoccarda. Scalvini costa un botto”

Ciro Venerato, esperto di mercato della RAI, rivela che il Napoli punta un difensore greco dello Stoccarda mentre Scalvini costa un botto

Konstantinos Mavropanos nuovo obiettivo del Napoli. Il centrale ellenico potrebbe essere il sostituto di Kim Min-Jae per rinforzare la retroguardia azzurra. A rilevarlo è il giornalista di RAI Sport ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, che parla della possibile campagna acquisti e cessioni del club partenopeo in vista della prossima stagione: “Con l’addio ormai imminente di Kim Min-Jae (il Manchester United è pronto a versare 60 milioni di clausola al Napoli) lo scouting cerca il suo erede” ha affermato Venerato che ritiene vicina la partenza del sudcoreano in direzione dell’Old Trafford.

Giuntoli sta valutando i nomi per sostituire Kim in caso di partenza verso il Manchester United

Numerosi sono i nomi valutati da parte del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e dei suoi collaboratori: “Giorgio Scalvini piace al Napoli, ma costa un botto. Meno caro, però ritenuto affidabile, è il greco Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda, classe 1997. Primi passi con gli agenti, poi si vedrà. Smentite, invece, sull’austriaco Kevin Danso, difensore di proprietà del Lens. È stato proposto, ma non rientra nei piani azzurri” ha concluso il noto esperto di calciomercato della RAI.