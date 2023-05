Pistocchi attacca Capello: “Una figura tragica. Dopo Calciopoli non si è mai accorto di niente”

Contatto Krunic-Bastoni, il noto giornalista Maurizio Pistocchi risponde ad un tweet e attacca l’ex allenatore Fabio Capello.

In risposta a un tweet di Lapo De Carlo, il noto giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha preso di mira l’ex allenatore di Milan e Juventus, Fabio Capello, per il suo commento sul contatto da rigore tra Krunic e Bastoni. Pistocchi ha replicato al seguente tweet di Lapo De Carlo. Ecco come si è svolta la sequenza:

Lapo De Carlo: “#Capello, insieme a Costacurta chiude la vicenda del pugno di #Krunic sostenendo che non è rigore, è una partita di calcio e da più la colpa a #Bastoni che rimane a terra per fare la sceneggiata. Buonanotte. #MilanInter”

La risposta di Pistocchi: “Ormai è diventato una figura tragica. Da Calciopoli in poi, non si è mai accorto di niente.”

#Capello, insieme a Costacurta chiude la vicenda del pugno di #Krunic sostenendo che non è rigore, è una partita di calcio e da più la colpa a #Bastoni che rimane a terra per fare la sceneggiata.

Buonanotte#MilanInter — Lapo De Carlo (@LapoDeCarlo1) May 10, 2023

Nell’affrontare la controversia sul rigore, Capello ha sostenuto che non fosse fallo e ha attribuito la colpa a Bastoni per il suo comportamento teatrale. Tuttavia Pistocchi non si è risparmiato dall’attaccare Capello, accusandolo di non essersi mai accorto di nulla dalla vicenda di Calciopoli in poi. Una dichiarazione che lascia intravedere il pensiero di Pistocchi su come Capello sia stato inconsapevole o complice degli scandali che hanno scosso il calcio italiano in passato.