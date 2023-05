Scudetto Napoli fa impazzire gli USA. A New York hanno fatto una cosa incredibile

Il Napoli ha vinto il suo terzo scudetto di Serie A e i tifosi americani hanno festeggiato con entusiasmo. Pazzia a New york.

Il Napoli ha vinto il suo terzo scudetto dopo 33 anni. Quando Victor Osimhen ha segnato il gol che regalava l’artmetica certezza ai partenopei milioni di tifosi azzurri sono scesi in piazza in tutto il mondo.

In America la festa è stata particolaramente grande. A New York City, centinaia di fan si sono riuniti a Little Italy per guardare la partita su un grande schermo. Altri si sono radunati al Ribalta di rosario Procino e Pasquale Cozzolino, vera mecca dei tifosi azzurri della grande mela. Quando il Napoli ha segnato il gol della vittoria all’87’, la folla è esplosa in applausi e cori. Le persone si abbracciavano, sventolavano bandiere e facevano partire fuochi d’artificio.

Celebrazioni simili si sono svolte in altre città degli Stati Uniti, tra cui Chicago, Los Angeles e Miami. In molti casi, le celebrazioni sono state organizzate da club e organizzazioni italoamericane locali.

Oltre ai festeggiamenti generali, ci sono stati alcuni momenti unici che si sono svolti in America quando il Napoli ha vinto lo scudetto. Ad esempio, a New York City, un gruppo di fan ha fatto una vera e propria pazzia. I tifosi hanno noleggiato uno yacht e hanno navigato intorno alla Statua della Libertà sventolando le bandiere del Napoli e cantando i cori azzurri in un simpaticcissimo italo-napo-americano.

A Chicago, un gruppo di tifosi si è riunito a Grant Park per guardare la partita su un grande schermo e festeggiare dopo la vittoria. E a Miami, un gruppo di fan si è riunito al Bayfront Park Amphitheatre per assistere alla partita e festeggiare con i fuochi d’artificio.

La vittoria del Napoli è stata un momento importante per la numerosa comunità italo-americana delle città deli USA. Molti di questi tifosi hanno atteso per tutta la vita di vedere il Napoli vincere lo scudetto.

La vittoria del Napoli ha portato il club di Aurelio De Laurentiis alla ribalta mondiale non solo per le prestazioni sul campo, ma anche perchè il club azzurro ha dimostrato che è possibile per squadre ber organizzate competere per il titolo e battere i competitor più ricchi come Juventus, Inter e Milan. Questo è uno sviluppo positivo per il campionato italiano, in quanto contribuirà ad aumentare la competizione e renderela serie A più entusiasmante per i tifosi esteri.

La vittoria del Napoli è stata anche una spinta importante per le finanze del club. Si prevede che il team guadagnerà una notevole quantità di denaro da diritti televisivi, sponsorizzazioni e vendite di merchandising anche negli USA.