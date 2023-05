Il Napoli vuole tenere Osimhen: cresce la ‘speranza’, messaggio criptico sui social

Il Napoli non vuole vendere Victor Osimhen, bomber nigeriano che è nel mirino dei grandi club, soprattutto in Premier League.

Il presidente della SSCN, Aurelio De Laurentiis lo ha detto in tutti modi, lui non ha alcuna intenzione di cedere Osimen. Ma è assolutamente normale che i top club europei, a cominciare da Chelsea, Manchester United e Liverpool in Premier League stanno pensando al giocatore.

Non potrebbe essere diversamente visto che Osimhen, 35 gol in stagione fino ad ora, è il bomber che ha trascinato il Napoli verso lo scudetto. Inoltre ha caratteristiche uniche ed ha ancora 24 anni, quindi con margini di crescita.

Eppure la parola d’ordine in casa Napoli è di non cedere Osimhen. Ci proveranno in tutti i modi, questo è sicuro.

Intanto questa sera è arrivato un messaggio dagli account social ufficiali del Napoli che fa sperare. Secondo noi non è affatto un caso che sia stata pubblicata la foto di Osimhen con la didascalia: “Napul3…speranza“.

Per identificare la speranza legata al Napoli ed alla città si sarebbe potuta scegliere la foto della squadra che esulta, per identificare un intero gruppo, oppure i tifosi che festeggiano. Ed invece legata alla parola speranza c’è la foto di Osimhen. Non dimentichiamoci che il Napoli anche in passato ha utilizzato il web per veicolare alcuni messaggi, non dimentichiamo il famoso ‘Treno per Yuma’, utilizzato quando il club era convinto di avere in pugno James Rodriguez.

Non sarà una prova, ma secondo noi è un chiaro indizio che il Napoli vuole tenere il suo bomber, per dare l’assalto anche alla Champions League e continuare ad essere protagonista in Serie A anche nel prossimo anno.