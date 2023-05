Montefusco: “Giuntoli può andare via: gli artefici del mercato sono altri due”

Per Montefusco Giuntoli può andare via perché i verti artefici del mercato del Napoli sono altre due figure

Vincenzo Montefusco ha le idee chiare sul Napoli. Per lui il club azzurro può restare ad alti livelli sia in Italia che in Europa solo grazie alla conferma di Luciano Spalletti. L’ex allenatore del club partenopeo ai microfoni di Radio Marte ha dichiarato: “Il mister resterebbe in Campania se gli venissero assicurate determinate condizioni. Non so cosa accadrà alla fine, ma di certo ci deve essere un rapporto trasparente e di pieno rispetto reciproco con il presidente Aurelio De Laurentiis, magari evitando di far uscire sui giornali notizie come quella della PEC sulla clausola prima che lo stesso Spalletti ne fosse a conoscenza”.

Pensiero diverso invece sul possibile addio di Cristiano Giuntoli che è corteggiato dalla Juventus: “Giuntoli può anche andare via, perché lui va a solo chiudere le trattative: i vari Ezequiel Lavezzi, Marek Hamsik e Walter Gargano, per intenderci, li hanno sempre presi i Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani della situazione, i veri artefici del mercato, coloro che trovano i calciatori, li vanno a vedere in giro e li portano al club per il quale lavorano” ha affermato l’ex allenatore.