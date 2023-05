Giuntoli via, e se il nuovo ds arrivasse a sorpresa dal Bari di De Laurentiis?

Non solo Accardi in lizza per sostituire Cristiano Giuntoli. Il nuovo ds del Napoli potrebbe arrivare anche dal Bari di De Laurentiis.

Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli, potrebbe dire addio alla squadra partenopea dopo numerosi anni di successi, culminati con la vittoria dello Scudetto nella stagione appena conclusa sotto la guida di Luciano Spalletti. Gran parte di questo successo è attribuito proprio al lavoro del direttore sportivo uscente, che ha dimostrato grande abilità nel scoprire giovani talenti senza effettuare investimenti esorbitanti, come dimostrano i colpi Kim Min-jae e, soprattutto, Khvicha Kvaratskhelia.

GIUNTOLI VIA DAL NAPOLI: E SE IL NUOVO DS ARRIVASSE DAL BARI DI DE LAURENTIIS?

La domanda che molti si pongono ora è chi prenderà il posto di Cristiano Giuntoli a Napoli e come riuscirà a gestire l’eredità pesante lasciata da lui. Secondo le ultime indiscrezioni, è emerso un nuovo nome per la sostituzione di Giuntoli: Pietro Accardi dell’Empoli o, sorpresa delle ultime ore, Ciro Polito, attuale direttore sportivo del Bari di De Laurentiis.

Il prossimo direttore sportivo avrà il supporto di due figure di spicco nel settore dello scouting partenopeo, Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, che saranno fondamentali nel fornire il loro contributo per il successo della squadra.

Resta da vedere se Cristiano Giuntoli lascerà il Napoli per accasarsi alla Juventus e se il candidato prescelto sarà Pietro Accardi o Ciro Polito, entrambi pronti a intraprendere questa sfida e a dimostrare il proprio valore nella gestione del mercato e della squadra azzurra.