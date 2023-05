Giuntoli non andrà da solo alla Juventus: il ds porterà anche un altro azzurro con sé

Il futuro di Cristiano Giuntoli alla Juventus si fa sempre più concreto. Il ds del Napoli porterà con se anche un uomo azzurro.

Il futuro di Cristiano Giuntoli sembra proiettato lontano da Napoli. Secondo quanto affermato da Enrico Fedele, ex dirigente del Parma ed ex noto procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Giuntoli potrebbe presto approdare alla Juventus come suo nuovo direttore sportivo. Durante la trasmissione televisiva Fuorigioco su Tele A, una emittente campana, Fedele ha dichiarato: “Cristiano Giuntoli lascerà sicuramente il Napoli nelle prossime settimane”.

Secondo le parole di Fedele, la Juventus non è l’unica squadra interessata a Giuntoli, ma sembra essere la meta più probabile per il dirigente. Contrariamente alle voci circolanti, i responsabili dello scouting del Napoli, Micheli e Mantovani, non lo seguiranno. Sono uomini fedeli ad Aurelio De Laurentiis, non a Cristiano Giuntoli. Tuttavia, il direttore sportivo attuale del club partenopeo porterà con sé Pompilio, che è un suo stretto collaboratore.

“Credo che andrà alla Juventus anche se il club bianconero non è l’unico ad essere interessato al dirigente. Contrariamente a quanto leggo in giro, Micheli e Mantovani, i responsabili dello scouting del Napoli, non lo seguiranno. Sono uomini di Aurelio De Laurentiis, non di Cristiano Giuntoli. L’attuale Direttore Sportivo del club campano porterà con sé invece Pompilio che è un suo uomo”.

Se la previsione di Fedele si avvererà, Giuntoli arricchirà, sfortunatamente per noi, la Juventus di esperienza e competenze, lasciando un vuoto da colmare nel Napoli. Resta da vedere come si svilupperanno gli eventi nelle prossime settimane e se la Juve sarà davvero la nuova destinazione di Giuntoli.