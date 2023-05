Ultras Napoli Curva A, il coro: “Dammi solo un minuto!”. I Pooh ringraziano

“Dammi solo un minuto”, i tifosi del Napoli hanno celebrato la vittoria dello scudetto con un inaspettato coro ispirato a una celebre canzone dei Pooh. Emozione e riconoscenza si intrecciano in un saluto commosso della band sulla scena dei social media.

Un una vibrante giornata di festa a Napoli, i tifosi del Napoli hanno celebrato il trionfo dello scudetto con un coro unico e sorprendente. Tra gli inni e i cori cantati all’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona, i tifosi hanno scelto di intonare il ritornello di “Dammi solo un minuto“, una celebre canzone dei Pooh risalente al 1977.

Il testo della canzone, che recita «Come mai i tuoi occhi ora stanno piangendo?», è stato rivisitato dai tifosi partenopei in un inno di vittoria e di festa per la conquista del terzo scudetto nella storia del club.

Il coro, intonato con passione e orgoglio sia nella Curva A che nel settore Distinti, è stato immortalato in video che sono rapidamente diventati virali sul web. Queste immagini emozionanti sono arrivate fino ai membri dei Pooh, la storica band italiana autrice della canzone.

Toccati dall’omaggio dei tifosi del Napoli, i membri dei Pooh hanno voluto ringraziare personalmente attraverso i loro canali social ufficiali. Il video del coro è stato condiviso sui loro profili con un messaggio di gratitudine: «Grazie Napoli».

Questa interazione tra calcio e musica, che solo Napoli sa offrire, ha portato un ulteriore tocco di unicità e festa alle celebrazioni per lo scudetto del Napoli. Il coro, che unisce la passione per il calcio alla cultura musicale italiana, rappresenta un simbolo di gioia e di unione per tutti i tifosi del Napoli e, più in generale, per tutti gli amanti dello sport.