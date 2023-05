Cena tra Spalletti e De Laurentiis: Summit per il Napoli del futuro. Le ultimissime

L’allenatore Luciano Spalletti e il presidente Aurelio De Laurentiis si incontrano per discutere il futuro del club. Un evento cruciale che potrebbe determinare la direzione del Napoli per la prossima stagione.

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, e Aurelio De Laurentiis, presidente del club, si sono incontrati in un noto ristorante di Chiaia, a Napoli, per discutere il futuro della squadra azzurra. Questo incontro cruciale avviene poco più di una settimana dopo i festeggiamenti per la vittoria del terzo scudetto del Napoli, ottenuto grazie al pareggio a Udine.

Secondo quanto raccontanato da Gianluca Di Marzio, De Laurentiis è arrivato al ristorante intorno alle 19:30, mentre Spalletti si trovava ancora al centro sportivo azzurro di Castel Volturno. Circa mezz’ora dopo, l’allenatore toscano è uscito dal centro sportivo, indossando una maschera in volto “stile Osimhen”, e si è diretto verso il luogo dell’appuntamento.

Nonostante le parole di Spalletti – “vi depisteremo” – sembravano suggerire un tentativo di depistaggio, l’allenatore è stato intercettato all’arrivo nel ristorante alle 20:30. Entrambi, il presidente e l’allenatore, sono apparsi rilassati e sorridenti, segno di un clima disteso e positivo.

È importante sottolineare che il contratto di Spalletti è stato recentemente prolungato grazie a un’opzione prevista dall’accordo originale. Tuttavia, dopo la stagione esaltante appena conclusa, De Laurentiis e Spalletti hanno deciso di incontrarsi per riflettere sul futuro del club e discutere le strategie da adottare.

Inoltre, il presidente De Laurentiis ha posto delle condizioni al direttore sportivo Cristiano Giuntoli per liberarlo dall’anno di contratto rimanente, in base all’accordo in essere.

Questo incontro tra De Laurentiis e Spalletti rappresenta un momento cruciale per il Napoli. Le decisioni prese durante questa cena potrebbero influenzare notevolmente la direzione del club per la prossima stagione, e i tifosi del Napoli attendono con ansia le novità che emergeranno da questa importante riunione.