Spalletti siparietto con un giovane tifoso del Napoli: il Retroscena Esilarante – VIDEO

Luciano Spalletti, l’allenatore del Napoli, risponde con un sorriso a una domanda insistente di un giovane tifoso, creando un momento di genuino divertimento.

CALCIO NAPOLI. Luciano Spalletti, l’allenatore del Napoli e artefice dello storico terzo scudetto del club, ha recentemente divertito i presenti con una risposta scherzosa a una domanda insistente di un giovane tifoso.

Il trionfo dello Scudetto del Napoli, conquistato a mani basse, ha scatenato una festa senza precedenti tra i tifosi partenopei, iniziata alla 22:37 del 4 maggio scorso con il pareggio 1-1 in casa dell’Udinese. Il rientro della squadra in Campania e la celebrazione al Maradona dopo la vittoria contro la Fiorentina sono stati soltanto l’antipasto di una festa Scudetto ancora più grande in occasione dell’ultimo turno contro la Sampdoria il prossimo 4 giugno.

In questo clima di festeggiamenti, la squadra, senza più obiettivi da raggiungere, si allena con una leggerezza tipica di chi ha appena compiuto un’impresa storica. Questo clima disteso è evidente anche nelle interazioni dei protagonisti, come Luciano Spalletti.

Un recente video postato sui social media mostra Spalletti che si ferma con la sua Fiat Panda per firmare autografi e scattare selfie con i tifosi. In quel momento, un giovane tifoso si avvicina all’allenatore e gli fa una domanda che ha scatenato una risposta divertente.

Proprio mentre Spalletti stava per lasciare il luogo, un bambino con una maschera di Osimhen sul viso gli si avvicina e gli chiede insistentemente: “Mister, mister, mister, ti posso chiedere una cosa? Un’ultima cosa mister – Lo vinciamo anche l’anno prossimo lo Scudetto?”

La reazione di Spalletti è stata esilarante: “Vattenn!” ha risposto l’allenatore del Napoli, scatenando risate tra il bambino e i presenti. Questo siparietto ha confermato ancora una volta l’umorismo e la simpatia di Spalletti, già noti ai tifosi.

La vicinanza con i tifosi e l’attenzione per i dettagli sono sempre stati segni distintivi di Spalletti. Come quando, vedendo un gran numero di bambini a un allenamento mattutino del Napoli, chiese: “Come mai non siete a scuola? E allora? Quando si recupera questa mattinata di scuola, oggi pomeriggio?” Questo atteggiamento ha contribuito a rendere Spalletti un personaggio molto amato tra i tifosi del Napoli.