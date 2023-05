Monza-Napoli: Trasferta Riaperta per i Tifosi Campani accolto Ricorso al Tar

La trasferta di Monza-Napoli torna ad essere possibile per i tifosi campani, grazie a un ricorso al Tar. Il provvedimento del Casms firmato dal prefetto Palmisani, viene sospeso in attesa di ulteriori sviluppi.

Un incredibile colpo di scena ha riguardato la trasferta di Monza-Napoli: i tifosi del Napoli residenti in Campania potranno assistere alla partita. A seguito del provvedimento del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms) firmato ieri sera e reso operativo questa mattinata dal prefetto del capoluogo lombardo, Patrizia Palmisani, che prevedeva il divieto di trasferta per i tifosi campani, è arrivato un repentino cambiamento di scenario.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, un ricorso al Tar ha infatti portato alla sospensione del provvedimento e, sebbene si stia ancora attendendo l’ufficialità, sembra che la trasferta verrà riaperta.

Prevedendo il divieto, il Napoli aveva prontamente emesso un comunicato in mattinata riguardo ai possibili rimborsi: l’A.C. Monza avrebbe dovuto annullare i biglietti già acquistati dai residenti in Campania e rimborsarne il costo. Le vendite sarebbero state limitate ai tifosi non residenti nella regione Campania, mentre i tifosi residenti in provincia di Monza-Brianza avrebbero potuto acquistare i biglietti del settore ospiti solo se in possesso di fidelity card della SSC Napoli.

Con il ricorso al Tar e la conseguente sospensiva, tuttavia, questa nota diventa superata. Un sospiro di sollievo per i tifosi napoletani che ora possono tornare a sperare di assistere dal vivo alla partita contro il Monza, in programma domenica 14 maggio 2023.

Questo sviluppo rappresenta un importante cambiamento per i tifosi del Napoli, che potranno così continuare a sostenere la loro squadra anche a Monza, dove la comunità partenopea è numerosa. Si attende ora l’ufficialità della decisione, ma l’atmosfera tra i sostenitori campani è già di grande entusiasmo.