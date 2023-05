Tifosi del Napoli festeggiano alla Juventus Store: che smacco ai bianconeri – VIDEO

La festa dei tifosi del Napoli nello Juventus store fa il giro del web, fan in festa all’interno del negozio che vende gadget bianconeri.

La festa scudetto del Napoli è lunga e durerà ancora molto, almeno fino al 4 giugno. I tifosi del Napoli festeggiano in tutto il mondo, anche perché i sostenitori azzurri sono sparsi in ogni parte del globo, così come dimostrano anche le foto ed i video che ci vengono inviati dai gruppi UANM.

Store Juventus: scoppia la festa dei tifosi del Napoli

Dal 4 maggio 2023 oramai è ufficiale che il Napoli ha già vinto lo scudetto della stagione 2022/23. Ad Udine è andata in scena l’invasione di campo, descritta anche dal difensore Kim in una intervista alla Federcalcio sudocoreana.

Poi c’è stato il grande abbraccio di Napoli e dei napoletani alla squadra alla discesa a Grazzanise di ritorno da Udine e l’immenso gioia scoppiata prima, durante e dopo Napoli-Fiorentina.

Insomma è tutta una grande emozione che viene vissuta quotidianamente. Così capita anche a Londra nello Juventus Store ci siano tifosi del Napoli a festeggiare. Come si vede dal video in allegato sono tutti con le maglie azzurre addosso e saltano e cantano, attirando l’attenzione dei passanti ed anche di qualche guardia lì presente, che decide però di unirsi ai cori con i napoletani.

Sicuramente un bello smacco calcistico, quello dei tifosi azzurri che sono andati a festeggiare proprio nel negozio che vende i gadget bianconeri. Quella tra Napoli e Juve è una rivalità molto sentita, che viene sicuramente acuita dalla recente vittoria dello scudetto degli azzurri. Una rivalità che se resta solo come sfottò e manifestazioni pacate, non dà alcun problema.