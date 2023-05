Malfitano: “Raspadori a Napoli è un caso…” la risposta di Stendardo

Giacomo Raspadori viene definito come un ‘caso’ da Mimmo Malfitano che si confronta con l’ex difensore Guglielmo Stendardo.

Durante la puntata odierna di Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, si parla anche di Giacomo Raspadori, a tirare in ballo il giocatore ex Sassuolo è Mimmo Malfitano.

Il giornalista parlando con l’ex difensore Guglielmo Stendardo gli pone la domanda: “Raspadori è un caso al Napoli. Il giocatore è stato pagato 35 milioni di euro dalla società azzurra ed ha fatto sempre da comprimario. Come potrà essere gestito durante la prossima stagione?”

Non si è fatta attendere la risposta di Stendardo che ha detto: “Raspadori può giocare anche dietro la punta, oltre che come prima punta e pure esterno. Credo che non farà fatica a trovare il suo posto in squadra. Inoltre ha davanti calciatori come Osimhen e Kvaratskhelia e quindi non è facile trovare spazio. Sono sicuro che questo primo anno di ambientamento è servito tantissimo a Raspadori e per la sua crescita, anche perché giocare al Napoli e giocare con il Sassuolo non è assolutamente la stessa cosa“.