Kim: “Napoli, abbiamo fatto la storia. Sono rimasto in mutande con i tifosi, che delirio”

Kim min-Jae difensore del Napoli parla a Kfa Tv dello scudetto, lo fa alla Federcalcio sudcoreana, in una intervista a caldo dopo la vittoria del titolo.

Una intervista che KFA Tv ha realizzato con Kim immediatamente dopo la vittoria del titolo a Udine. Infatti il format si chiama: “Ho incontrato Kim a Napoli – Qual è l’emozione di vincere a Napoli, raccontata da Kim“. La seconda parte dell’intervista, con protagonista il difensore azzurro, è stata pubblicata oggi dai canali della tv che segue la Federcalcio coreana.

Scudetto Napoli: le parole di Kim a KFA Tv

Il difensore racconta le sue emozioni per la vittoria dello scudetto. Emozioni travolgenti che si fanno anche fatica a spiegare, soprattutto per una persona come il difensore sudcoreano, sempre molto riservato.

“Dopo aver vinto lo scudetto a Udine, i fan mi sono venuti incontro per festeggiare e mi hanno raggiunto mentre ero lontano dai miei compagni di squadra. Gli ho detto di dover raggiungere i miei compagni, ma mi hanno trattenuto per festeggiare e per avere qualcosa tra le mani, anche i pantaloncini: sono riuscito a darglieli alla fine, sono rimasto in mutande così come tanti altri compagni, ma mi sono liberato (ride, ndr).

Ad un certo punto un membro del servizio di sicurezza mi ha raggiunto e mi ha portato via: mi sono divertito però, non so come descriverlo, eppure io sono un tipo timido. Mi hanno anche taggato in un video, mi sono rivisto e mi sono detto: ma sono davvero io?”

Kim sullo scudetto vinto col Napoli, a Kfa tv aggiunge: “Mi rendo conto di aver scritto una pagina di storia, era da 33 anni che il Napoli non vinceva lo scudetto. Questa cosa mi dà orgoglio. Voi potreste dire che è solo calcio,

ma ci sono difficoltà anche nelle esperienze positive. Parlo di queste cose qui, di quelle che sto vivendo in Italia”.