Mario Rui, l’agente: “È il primo ultras del Napoli. Superate tante critiche ingiuste”

“Mario Rui è il primo ultras del Napoli? Sì, è il primo tifoso”. Inizia così l’intervento di Mario Giuffredi, manager del terzino portoghese, ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live che poi prosegue, parlando delle tante critiche ricevute in passato dal calciatore: “Mario ha vissuto momenti difficili, da quando è in Campania: è stato oggetto di varie critiche che, tante volte, si sono rivelate non giuste. Nonostante tutto, con il lavoro ha superato il momento e si è affermato in un club al quale teneva tanto”.

Giuffredi ha poi proseguito sulla sua percezione dello Scudetto: “Mi sento anche io, in fondo, un po’ Campione d’Italia? Da tifoso e cittadino napoletano, sì: mi sento campione. Seguo da vicino i miei assistito, la nostra agenzia lavora a stretto contatto con loro e quindi siamo dei privilegiati. Vivo le emozioni dei miei calciatori ed il loro percorso verso lo Scudetto, quindi ho trascorso dei mesi molto particolari, perché sono napoletano e posso vivere questa realtà anche da professionista”.