Zielinski innamorato di Napoli: spunta l’indizio social, sicuri dell’addio? – FOTO

Piotr Zielinski si regala una Fiat 500 tutta azzurra Napoli, il polacco è molto legato alla squadra partenopea.

Non si può dire che per Zielinski sia solo una questione di effetto scudetto. L’amore del polacco per la maglia e la città azzurra c’è sempre stato. Non va dimenticato che in questa stagione il West Ham aveva offerto un ottimo contratto al polacco ed il Napoli aveva preso in seria considerazione il suo addio. Eppure Zielinski decise di restare a Napoli, proprio per l’attaccamento che prova verso la casacca partenopea.

La Fiat 500 di Zielinski a marchio Napoli

Il giocatore dal 2016 veste la maglia azzurra. In sette anni ha combattuto per il Napoli ed ha mostrato la sua classe. All’inizio era la riserva di Hamsik. Poi con l’addio del capitano slovacco ne ha preso il posto. Sublime tecnicamente, con un destro ed un sinistro fuori dal comune è sempre stato al centro del progetto tecnico e societario, tanto che ha rinnovato anche il contratto con la SSCN.

Ora il contratto di Zielinski scade nel 2024 e con lo scudetto vinto sembra che si sia chiuso un ciclo anche per lui. Eppure il polacco è un uomo spogliatoio, ci ha messo la faccia in tempi bui come dopo l’ammutinamento e dopo la mancata qualificazione in Champions League.

La sua classe è fuori da ogni dubbio, ma la continuità non è sempre al top. Ma a 28 anni Zielinski è tutt’altro che vecchio, anzi è nel pieno della maturazione e farselo sfuggire potrebbe essere un delitto sportivo.

Si parla con insistenza di un suo addio, della voglia di andare via. Eppure Zielinski si è regalato una Fiat 500 del Napoli, tutta azzurra e con il logo della società, con una foto pubblicata sui social. Insomma la sua voglia di Napoli è fuori discussione.