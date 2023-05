SKY: “Luis Alberto sostituto di Zielinski?”. La risposta di Marchetti

L’esperto di Sky Luca Marchetti si sofferma sul rumors di calciomercato: “Luis Alberto sostituto di Zielinski?” e dà la sua risposta

E se fosse Luis Alberto a sostituire Piotr Zielinski. Nelle ultime ore si è propagata questa notizia, poiché entrambi i calciatori non sono sicuri di restare nelle squadre in cui giocano. Da una parte lo spagnolo dovrebbe interrompere il rapporto con la Lazio, mentre il contratto di Piotr Zielinski scade nel 2024 ed al momento il rinnovo sembra lontano.

Si sta diffondendo la voce che Luis Alberto possa essere il sostituto di Zielinski al Napoli

Della voce di mercato che riguarda i due calciatori ne ha parlato Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ai microfoni di Radio Marte. “Le situazioni di chi è vicino alla scadenza andranno approfondite a fine campionato. Un battitore di punizioni per il futuro del Napoli? Non ci sono tiratori infallibili come qualche anno fa, quando eravamo abituati ai Pirlo, Mihajlovic o Baggio che calciavano dalla distanza come fossero rigori. Luis Alberto al posto di Zielinski? Come idea non è male: giocatore straordinario ed incredibile, ma credo che il Napoli voglia qualcuno di più giovane. Alberto ha delle pause e, delle volte, fa arrabbiare i suoi allenatori: ne sa qualcosa Maurizio Sarri”.