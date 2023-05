Fedele: “Udinese-Napoli? Vi dico io su chi scommetto 5 centesimi”

A proposito di Udinese-Napoli, Enrico Fedele rivela su chi scommette 5 centesimi ed indica anche qual è il risultato

Enrico Fedele risponde in maniera chiara alla domanda di un tifoso: “Luciano Spalletti è l’ultimo ad avere meriti per questo Scudetto? Non sono d’accordo”. L’opinionista ed ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro si sofferma sulle domande degli ascoltatori di Radio Marte nel corso della trasmissione Radio Marte Sport Live: “C’è l’intuito di chi ha scelto il cavallo vincente, ma anche l’arte di chi sa insegnare al cavallo come si corre. Sono due cose diverse: una cosa è avere talento ed intuito, un ‘altra è saper mettere quel talento in condizione di sapersi esprimere”.

Per Enrico Fedele il goal Scudetto lo segnerà Victor Osimhen

Fedele ha poi proseguito: “Il Napoli deve solo mettere i puntini sulle i. Mi aspetto una partita particolare: l’Udinese non ha grandi interessi, ma non farà da agnello sacrificale. Il Napoli dovrà gestire il risultato. Mi sbilancio e dico che, secondo me, al 90% il Napoli vince la partita. 1-1 possibile? Lo ripeto: il Napoli vince, finirà così. Ed io festeggerò con mio nipote per lo Scudetto. Se dovessi puntare 5 centesimi su un giocatore, su chi scommetterei per il gol-Scudetto? Osimhen”.