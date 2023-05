Maggio: “Domenica ero al Maradona: Napoli mi ha emozionato”

Christian Maggio rivela che domenica era al Maradona e si è emozionato per l’atmosfera unica di Napoli che merita lo Scudetto

Christian Maggio esprime parole da batticuore per il Napoli. L’ex terzino destro del club azzurro rivela un retroscena della partita di domenica contro la Salernitana. Nel corso di Radio Goal programma in onda sulla emittente Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex capitano rivela: “Ero allo stadio per vedere Napoli-Salernitana e mi sono molto emozionato nel vederlo pieno. C’era una atmosfera unica, l’unico rimpianto è che poi i tifosi non abbiano potuto festeggiare la certezza matematica dello scudetto. Il Napoli sta vivendo una stagione da protagonista, merito del grandissimo lavoro della società e non solo”.

Maggio emozionato dall’atmosfera creata dai tifosi del Napoli

“Luciano Spalletti è stato bravissimo ad amalgamare bene i calciatori, a migliorarli: il suo lavoro è stato encomiabile. La squadra è stata eccezionale per tutta la stagione. Io tra i protagonisti dello scudetto per quanto fatto in passato? Me lo dicono in tanti, ma non credo di avere molti meriti. Credo sia giusto che i massimi riconoscimenti vadano ai calciatori che ci sono oggi, hanno fatto un qualcosa di incredibile”, ha proseguito Christian Maggio nel corso del suo intervento.