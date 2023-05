Ordine contro De Laurentiis: “Le sue parole modo peggiore per celebrare il successo”

Franco Ordine attacca Aurelio De Laurentiis, dicendo che le sue parole sono il modo peggiore per celebrare il successo

Continuano a creare polemiche le parole che Aurelio De Laurentiis ha rilasciato in Prefettura: “Ho vinto lo scudetto dell’onestà. Il ciclo vincente? Credo si sia aperto già tempo fa. Siamo stati vincenti per anni, avevamo potuto vincerne altri ed è come se li avessimo vinti ma l’irregolarità costante qualche volta ci ha frenati”. La risposta piccata è arriva anche da Franco Ordine che, ospite di Tele Lombardia, non ha digerito le parole del presidente del Napoli: “Io la penso così: questo è il modo peggiore di celebrare un successo straordinario, cioè quello di mettere in discussione la legittimità degli altri”.

Ordine attacca De Laurentiis per le parole sullo Scudetto dell’onestà

Il noto giornalista sportivo ha poi proseguito: “L’aspetto più grave della dichiarazione di De Laurentiis, è il seguente: se lui continua a ripetere che il calcio italiano, ieri, è stato un calcio disonesto, lui prende a martellate non soltanto le altre società e la lega di Serie A che deve andare a negoziare i prossimi diritti televisivi, ma prende a martellate anche la sua stessa società che fa parte dello stesso consorzio”.

“La cosa più inquietante è il silenzio assordante delle istituzioni calcio. Mi aspettavo che o il presidente federale, o il presidente della Lega eletto con i voti di De Laurentiis e Lotito, avessero fatto dei commenti o detto qualcosa…magari anche dire ‘bravissimo, hai messo il dito nella piaga’. Farlo passare sotto silenzio secondo me è la cosa più inquietante della giornata” ha concluso Ordine.