De Laurentiis-Spalletti: rinnovo e aumento di stipendio fino al 2025. Spunta un retroscena con Chiavelli

L’incontro tra De Laurentiis e Spalletti sembra aver portato ad un ottimismo rinnovato per il futuro del Napoli. Si parla di un contratto esteso fino al 2025 con un aumento di stipendio per l’allenatore.

Il recente incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore, Luciano Spalletti, sembra aver gettato le basi per un futuro promettente. Si è svolto nel cuore pulsante di Napoli, nel quartiere di Chiaia, al ristorante “Coco Loco“, noto per le sue proposte gourmet. E mentre le pietanze dello chef deliziavano i presenti, le parole di De Laurentiis hanno iniziato a dipingere un quadro ottimista per il futuro del club.

Il fulcro della discussione era il contratto di Spalletti. De Laurentiis ha proposto un contratto più lungo, esteso fino al 2025, con un aumento di stipendio. Le cifre sono state modificate verso l’alto, in linea con le aspettative di Spalletti. La presenza dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli, l’esperto di contratti, ha rafforzato la serietà dell’offerta.

Ma per Spalletti non si tratta solo di questioni economiche. Piuttosto, sta cercando il riconoscimento del lavoro che ha svolto per portare la squadra alla recente cavalcata di successo, culminata con l’arrivo a Udine il 4 maggio.

Nel frattempo, De Laurentiis ha espresso la sua volontà di continuare il ciclo di successo, nonostante l’ambizione di vittoria in Champions League sia svanita dopo l’eliminazione contro il Milan. Spalletti, un uomo pragmatico, spera di mantenere i principali protagonisti della squadra, tra cui Osimhen e Kvara. Ci sono, tuttavia, questioni aperte, come la clausola da 50 milioni su Kim, che il Manchester United sembra pronto a pagare.

Il futuro del Napoli sembra essere in buone mani. Con un rinnovato contratto per Spalletti e la promessa di continuare a costruire una squadra competitiva, c’è un senso di ottimismo nell’aria. Sebbene ci siano ancora questioni da risolvere, come il futuro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che dopo 8 anni ha richiesto di essere “liberato” dal contratto, sembra che il Napoli sia sulla buona strada per un futuro di successo.