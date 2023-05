Spalletti resta a Napoli: garanzie tecniche e ingaggio più alto, la mossa di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti si sono visti a cena per parlare del rinnovo di contratto: offerto biennale fino al 2025.

Il Napoli si muove per costruire il suo futuro, che ovviamente deve poggiare su una base solida: quella dell’allenatore. De Laurentiis ha già confermato il suo tecnico a mezzo Pec, facendo scattare l’opzione unilaterale a disposizione della SSCN.

Nella cena di ieri sera tra il tecnico toscano ed il presidente del Napoli, si sono poste le basi per un rinnovo di contratto. Anche perché Spalletti ha chiesto garanzie su più fronti, visto anche l’imminente addio di Cristiano Giuntoli, promesso sposo della Juventus, che lo vuole per la rinascita del club.

Spalletti-De Laurentiis: il rinnovo è servito

Questa mattina Corriere dello Sport parla in maniera molto positiva dell’incontro andato in scena nella serata di ieri in un ristorante di Napoli. Sia De Laurentiis che Spalletti quando sono usciti dal locale hanno dato l’impressione di essere soddisfatti dell’incontro, ma non si sono sbilanciati più di tanto.

Secondo il quotidiano sportivo, Spalletti ha ricevuto garanzie tecniche dal presidente. Ecco quanto viene scritto: “Aurelio De Laurentiis non ha mai avuto dubbi sulla conferma di Spalletti, a prescindere dalla diritto di prelazione e dalla Pec e dagli obblighi a cui era chiamato: e ora che le celebrazioni continuano e nella sua testa rimane quello spettacolo calcistico che ha abbagliato l’Europa, la tentazione resta un rielaborazione di quel

contratto stipulato nell’estate del 2021, con ingaggio da 2,8 milioni, per trasformarlo in biennale in cifre che non si possono diffondere, perché «parlare di danaro è volgare»“.