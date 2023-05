Summit De Laurentiis-Spalletti, il presidente: “Con me sarete sempre sereni”

Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti si sono visti in un ristorante di Napoli per parlare del futuro dell’allenatore toscano.

Una serata importante per il futuro del Napoli. Spalletti è stato confermato per il 2024 come allenatore dalla SSCN. Una possibilità prevista da una clausola all’interno del contratto del tecnico che De Laurentiis ha deciso di esercitare a mezzo PEC.

Incontro De Laurentiis- Spalletti

Ovviamente serviva anche un confronto faccia a faccia per capire la reale volontà dell’allenatore di restare ancora alla guida del Napoli.

L’Incontro tra De Laurentiis e Spalletti c’è stato al ristorante ‘L’altro Coco Loco’ a Cappella Vecchia. L’incontro è terminato solo in tarda serata. De Laurentiis all’uscita dal ristorante non ha voluto sbilanciarsi sul futuro di Spalletti ma ha detto: “Con me potete stare sempre sereni e tranquilli”. Durante il confronto c’era anche l’amministratore delegato Chiavelli, l’uomo dei contratti e consigliere di De Laurentiis. A quanto pre si è parlato anche del futuro di Giuntoli, pronto a diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus.