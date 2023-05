Napoli sconfitto col Monza: veramente state criticando i Campioni d’Italia?

Il Napoli perde con il Monza: quinta sconfitta della squadra di Luciano Spalletti nella stagione 2022/23 in Serie A.

La sconfitta del Napoli con il Monza sta facendo fin troppo clamore. Perdere non piace assolutamente a nessuno, questo è poco ma sicuro. Lo hanno detto anche Luciano Spalletti e Giovanni Di Lorenzo. Il capitano ha suonato la carica, non vuole cali di tensione, ma lo fa in ottica di crescita di mentalità della squadra ed è giusto che sia così.

Da molti tifosi del Napoli, invece, sono piovute critiche asprissime sulla squadra di Spalletti. “Svegliatevi“, oppure frasi del tipo: “Vergognatevi” o “Spalletti è sempre lo stesso, ma a che serve questo turnover“.

Va ricordato a tutti che il Napoli è già Campione d’Italia, uno scudetto che praticamente ha conquistato a dicembre. Gli azzurri hanno dominato dalla prima giornata il campionato, imponendosi con un gioco favoloso che ha incantato il mondo.

La squadra di Spalletti è fuori dalla Champions League a causa di due arbitraggi scandalosi, che hanno penalizzato nettamente il Napoli. Ed in ogni caso ha raggiunto i quarti di finale, un traguardo a cui mai era arrivato, nemmeno con il dio del calcio in campo.

Insomma va bene la crescita psicologica, va bene qualche critica e la voglia di non perdere mai su nessun campo. Ma addirittura sparare a zero su questa squadra perché si è rilassata con il Monza, che gioca molto bene, è veramente un’assurdità.