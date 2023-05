Zuliani sogna in grande: “Juve seconda e col caso Osimhen tutto può accadere”

Claudio Zuliani pensa ad un possibile scudetto della Juventus, che ora è seconda in classifica, complice il caso Victor Osimhen.

Il giornalista tifoso della Juventus su YouTube si lascia andare ad una idea che chiamarla fantasiosa è dir poco: “La Juventus ha vinto e va a +8 sul Milan, vittoria preziosissima perché in caso di successo contro i rossoneri potremmo permetterci anche di avere 9 punti di penalizzazione e finire comunque tra le prime quattro. La Juventus è così seconda alle spalle del Napoli, poi vedremo cosa potrà succedere. Ricordiamoci una cosa: le

Procure partono un anno dopo, quindi quello che sta vivendo la Juve ora lo vivranno altre l’anno prossimo. Quindi non si sa l’affare Osimhen come andrà a finire…”.

Chissà come mai Zuliani non pensa a cosa succederà con il caso plusvalenze, che a quanto pare infliggerà almeno 9 punti di penalizzazione ai bianconeri, e quindi potrebbero scivolare via dal secondo posto. Chissà come mai Zuliani non pensa al caso stipendi che potrebbe dare una di quelle stangate potentissime, dal punto di vista sportivo, alla formazione di Allegri.