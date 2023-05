Di Lorenzo, il post che sta facendo impazzire i tifosi azzurri – FOTO

Di Lorenzo, capitano del Napoli, sorprende i tifosi azzurri condividendo sui social un’immagine mozzafiato.

Giovanni Di Lorenzo è diventato il simbolo di una squadra che ha raggiunto la vittoria dello Scudetto grazie alla sua determinazione e ad una straordinaria performance. Il terzino destro del Napoli, che fa parte sia della squadra di Luciano Spalletti che della Nazionale italiana, potrà sicuramente vantare un primato senza precedenti: solo lui e Diego Armando Maradona, l’ex pibe de Oro che ha fatto la storia del Napoli con i suoi due Scudetti, sono riusciti a conquistare un tricolore vestendo la maglia azzurra. Un qualcosa che non può far altro che rendere orgoglioso il nostro capitano azzurro.

Questo giocatore di talento, tra i migliori d’Europa nella sua posizione, in un sabato pomeriggio ha voluto, tra le altre cose, anche far impazzire di gioia e amore i tifosi azzurri, già innamorati della stagione fantastica che sta portando a termine. Di Lorenzo ha condiviso sui social un’immagine di straordinaria bellezza: uno scatto a volo d’uccello che cattura lo stadio Maradona nel giorno in cui il Napoli ha sconfitto la Fiorentina con un gol di Osimhen. L’immagine mostra l’esplosione di colori e festeggiamenti che ha invaso lo stadio al triplice fischio. E, come si può notare dal post sotto, tra i vari commenti a metterci lo zampino è stato anche il figlio di Maradona, Diego Jr., che si è rivolto a Di Lorenzo come il “capitano eterno”.

Ecco il post condiviso dal giocatore azzurro: