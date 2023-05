Napoli, Di Lorenzo resta al timone! Il club blinda il capitano con un nuovo contratto

Napoli-Di Lorenzo, una storia d’amore che non finirà: nuovo contratto fino all’estate del 2026, con un’opzione per il 2027.

Giovanni Di Lorenzo è il vero leader di questo Napoli, un fattore troppo importante per il club azzurro che non può e non vuole permettersi di perdere.

Il Napoli è determinato a blindare alcuni dei suoi leader, e alla fine della stagione il club di Aurelio De Laurentiis si prepara a firmare un nuovo accordo con Giovanni Di Lorenzo, capitano della squadra vincitrice del terzo scudetto. Il difensore di Castelnuovo di Garfagnana, leader nello spogliatoio e in campo, estenderà il suo contratto con il Napoli fino all’estate del 2026, con un’opzione per il 2027, come riportato sul sito Tuttomercatoweb.com. Questo rinnovo rappresenta un premio meritato per tutte le sue prestazioni.

Luciano Spalletti ha ribadito il suo apprezzamento per Di Lorenzo definendolo “Come Diego” durante un’intervista televisiva. L’espressione emozionata di Di Lorenzo testimonia l’umiltà di un giocatore che si è dimostrato un vero leader, un motivatore e un fattore decisivo in campo. Per questo motivo, il Napoli e l’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, firmeranno un nuovo contratto subito dopo la conclusione del campionato, consolidando una storia d’amore destinata a durare a lungo.