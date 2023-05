Vittoria Salernitana, la sportività dimostrata da un tifoso del Napoli è da applausi

Sorpresa Salernitana che batte l’Atalanta: un tifoso del Napoli spiazza tutti con un messaggio di super sportività.

La Salernitana trionfa contro l’Atalanta e si assicura praticamente la permanenza in Serie A, un obiettivo di grande prestigio. L’impresa della squadra allenata da Paulo Sousa si concretizza con una vittoria ‘di misura’ per 1-0 in uno stadio Arechi pervaso da una passione travolgente. Nel primo tempo, la Dea domina il match con tante azioni pericolose e occasioni sprecate ‘gentilmente’ concesse da uno Zapata impreciso. Nella ripresa, Dia spreca un’occasione da gol davanti a Sportiello, ma nel recupero è Candreva a sorprendere tutti, complice l’aiutino dell’assist di Piatek che permette all’ex Inter di concludere con un gran tiro che si stampa direttamente all’angolino basso, firmando una vittoria che profuma di salvezza per i campani.

SORPRESA SALERNITANA SULL’ATALANTA: IL MESSAGGIO DI UN TIFOSO DEL NAPOLI SPIAZZA TUTTI

La città di Napoli è da sempre rinomata per la sua passione sfrenata per il calcio, ma la sportività dei napoletani va ben oltre l’amore per il gioco del pallone. La popolazione napoletana si distingue per la sua genuina dedizione allo sport, che si manifesta attraverso il sostegno appassionato alle squadre locali, la partecipazione attiva a diverse discipline sportive e, soprattutto, l’atteggiamento rispettoso verso avversari e competizioni.

L’esempio arriva direttamente dalla sfida di oggi, la vittoria della Salernitana sull’Atalanta che ha messo in mostra anche tutta la sportività dei napoletani.

Claudio, un tifoso del Napoli, si è complimentato con i ‘cugini’ di Salerno : “Congratulazioni per la meritata salvezza. Onore al sud!” Queste parole semplici, ma profondamente sentite, hanno suscitato un boom di like su Facebook.

Alcuni sostenitori della Salernitana hanno risposto al messaggio, apprezzandone il contenuto e dimostrando grande apprezzamento: “Bravo, questo è vero sport!” e “Grazie, complimenti anche a voi”.