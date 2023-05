Monza-Napoli, Osimhen ha un obiettivo. Petagna paga il riscatto di Simeone

Con il Napoli già campione, Osimhen non smette di segnare e punta al record. Il destino di Petagna e Simeone si intreccia tra Monza, Napoli e Verona.

CALCIO NAPOLI. Sul finire di una stagione che ha visto il Napoli trionfare in Serie A, la squadra partenopea si prepara ad affrontare il Monza per la 35ª giornata di campionato. Nonostante lo Scudetto sia già in tasca, per gli azzurri ci sono ancora dei traguardi da raggiungere.

NAPOLI, IL MONZA NEL MIRINO DI OSIMHEN

Il centravanti Victor Osimhen, dopo aver segnato nella gara contro la Fiorentina, ha raggiunto quota 23 gol in campionato. Un record personale notevole, ma che il nigeriano ambisce a migliorare.

Se riuscisse a segnare a Monza, Osimhen potrebbe raggiungere il bottino di 24 reti, eguagliando i record di Gonzalo Higuain e Romelu Lukaku. Solo Cristiano Ronaldo ha fatto meglio nel corso di questo decennio, con 31 reti nella stagione 2019/20. Dunque, il Monza è nel mirino di Osimhen, con la speranza di raggiungere un podio d’oro.

PETAGNA PAGA IL DIRITTO DI RISCATTO PER IL CHOLITO SIMEONEPETAGNA PAGA IL DIRITTO DI RISCATTO PER IL CHOLITO SIMEONE

Ma non è solo la corsa al record a tenere banco nelle cronache azzurre. Il futuro di Andrea Petagna e Giovanni Simeone, infatti, si intreccia in una complicata vicenda tra Monza, Napoli e Hellas Verona.

Il Napoli aveva ceduto Petagna al Monza con la formula del prestito con diritto di riscatto, vincolato alla salvezza dei brianzoli. Il valore del riscatto è fissato a 10 milioni di euro.

Con il Monza ormai salvo, la squadra di Berlusconi è tenuta a pagare tale cifra al Napoli, che a sua volta la girerà all’Hellas Verona per il riscatto di Giovanni Simeone.

In un campionato già ricco di emozioni, la storia del Napoli continua a riservare sorprese e traguardi da inseguire. La squadra di Luciano Spalletti, pur avendo già conquistato lo Scudetto, dimostra una fame da gol e un desiderio di vittoria che non accennano a placarsi.