Spalletti sigla rinnovo con il Napoli: cifre record e bonus extra nel nuovo contratto

Luciano Spalletti rinnova con il Napoli: un aumento dell’ingaggio e due nuovi bonus. L’allenatore toscano resterà al timone del Napoli per le prossime due stagioni.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Luciano Spalletti, l’acclamato allenatore del Napoli, firmerà il rinnovo del contratto con il club partenopeo, che lo vedrà al timone anche nella prossima stagione calcistica. Il contratto prevede un aumento salariale del 25% e l’aggiunta di due bonus.

Nonostante le voci di mercato, Luciano Spalletti resterà a Napoli. L’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport ha svelato i dettagli del rinnovo del contratto dell’allenatore toscano, che lo legherà al Napoli per le prossime due stagioni.

Spalletti, che in passato ha guidato squadre come la Roma e l’Inter, non ha mai fatto della questione economica la sua priorità. Tuttavia, ha chiesto garanzie tecniche e una visione chiara del futuro. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha rassicurato l’allenatore su tutti questi aspetti, promettendo una squadra competitiva e un aumento dell’ingaggio.

L’annuncio ufficiale del rinnovo del contratto dovrebbe arrivare giovedì prossimo, in occasione della conferenza stampa di presentazione del dodicesimo ritiro del club a Dimaro, Trentino, previsto per il 14 luglio.

Il nuovo contratto vedrà l’ingaggio di Spalletti aumentare di circa il 25%, passando da 2.8 a 3.5 milioni di euro. Inoltre, il contratto prevede due bonus, legati ai risultati di campionato e Champions League.

Spalletti non solo resta a Napoli, ma raddoppia il suo impegno: il suo accordo scadrà nel giugno 2025, e non si escludono ulteriori opzioni di rinnovo.