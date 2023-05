Napoli, Mavropanos e Doekhi nel mirino, Scalvini e Kamada tra gli obiettivi. Cosa accadrà se Kim se ne andrà?

Il Napoli è pronto per il mercato estivo, con Mavropanos, Doekhi, Scalvini e Kamada tra gli obiettivi. Scopri cosa potrebbe succedere se Kim se ne andasse e quali sono i piani del club per la prossima stagione.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli sta già pensando alla prossima stagione, con diversi possibili cambiamenti all’orizzonte. Tra questi, la possibile partenza del difensore Kim, che potrebbe portare a una serie di mosse sul mercato per sostituirlo.

Kim ha una clausola rescissoria nel suo contratto, stimata tra i 50 e i 60 milioni di euro, che i club stranieri possono attivare tra l’1 e il 15 luglio. Club della Premier League, Manchester City in primis, sono pronti a fare la loro mossa. Se Kim dovesse andare via, il Napoli ha già una lista di possibili sostituti.

Tra i nomi in cima alla lista ci sono Scalvini dell’Atalanta, Mavropanos dello Stoccarda e Doekhi dell’Union Berlino. Scalvini, 19 anni, è uno dei difensori italiani più promettenti e tra i migliori giovani della Serie A, con una valutazione che si aggira intorno ai 50 milioni. Mavropanos, 25 anni, è un difensore greco che gioca in Bundesliga con lo Stoccarda. Doekhi, 24 anni, è un difensore olandese dell’Union Berlino, che si è distinto in questa stagione nel campionato tedesco.

A centrocampo, il Napoli sta seguendo Daichi Kamada, il giapponese dell’Eintracht Francoforte, che è anche nel mirino del Milan. Il Napoli sta cercando un sostituto per Demme, che lascerà il club alla fine della stagione. Inoltre, il club non eserciterà l’opzione di riscatto su Ndombele dal Tottenham, a causa dell’elevato costo di 28 milioni di euro.

Nonostante le possibili partenze, ci sono alcuni punti fermi nel Napoli: Lobotka e Anguissa hanno già rinnovato i loro contratti, e Elmas ha un contratto fino al 2025. Con Zielinski, il club riprenderà le trattative per il rinnovo del suo contratto, che scade nel 2024.