Il Napoli vuole tenere Kvaratskhelia e Osimhen, e prepara una serie di rinnovi contrattuali

Il Napoli si aggrappa alle sue stelle offensive Kvaratskhelia e Osimhen, mentre lavora su una serie di importanti rinnovi contrattuali. Scopri le ultime notizie sulle mosse di mercato del club.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli è deciso a mantenere i suoi gioielli offensivi, Kvaratskhelia e Osimhen, secondo le intenzioni del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il georgiano Kvaratskhelia, arrivato l’estate scorsa, ha ancora quattro anni di contratto con il club partenopeo. D’altra parte, Osimhen, centravanti nigeriano e capocannoniere della Serie A, è sotto contratto fino al 2025.

Osimhen ha attirato l’attenzione dei principali club europei, ma chi vorrà portare via il nigeriano dovrà mettere sul tavolo una cifra non indifferente: 160 milioni di euro, la valutazione del Napoli per l’attaccante. Se Osimhen dovesse lasciare, il Napoli ha già messo gli occhi su Jonathan David, promettente attaccante canadese del Lille.

Tuttavia, il Napoli non è solo concentrato sulle sue stelle in attacco. Il club è anche impegnato in una serie di rinnovi contrattuali. Si attende l’annuncio del rinnovo di Amir Rrahmani, difensore kosovaro che dovrebbe prolungare la sua permanenza a Napoli.

Un altro rinnovo previsto è quello del capitano Di Lorenzo, che ha espresso il desiderio di legarsi a vita con il club azzurro, considerato dal Napoli una bandiera per il presente e il futuro. Un altro difensore, il brasiliano Juan Jesus, ha già rinnovato il suo contratto fino al 2025, con un’opzione fino al 2027.

Il futuro di Lozano, il cui contratto scade nel 2024, rimane incerto. L’attaccante messicano, che si è infortunato al ginocchio sinistro contro la Fiorentina, è seguito da club della Premier League e non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli.

Meret, invece, ha prolungato il suo contratto fino al 2025 l’estate scorsa e quest’estate si discuterà di un ulteriore prolungamento. Infine, il Napoli dovrà decidere sulle mosse per il riscatto di Gollini dall’Atalanta, valutato a 8 milioni di euro.